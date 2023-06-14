Se incendia casa de monclovense “acumulador compulsivo de basura”

Monclova, Coahuila. - Personal del Centro Comercial Gutiérrez, elementos del cuerpo de Bomberos y de la Policía Municipal, rescataron a una familia que son “acumuladores compulsivos de ropa, desechos y cartón ” del incendio que se registró en su domicilio y que se salió de control en la colonia Braulio Fernández.

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Los hechos se registraron a las 7:00, de la mañana en la casa marcada con el número 716, propiedad de la familia Olivo Martínez, ubicada en la calle Chihuahua esquina con calle Veracruz y Adelitas, en la colonia Braulio Fernández.

Empleados del Súper Gutiérrez fueron los primeros en brindar auxilio a la familia Olivo Martínez atacando el fuego con los extintores del centro comercial para evitar que las llamas se extendieran hasta el establecimiento.

Por su parte los elementos de Seguridad Pública, se movilizaron para desalojar a los cuatro adultos que se encontraban dentro de la vivienda donde se registró el siniestro y solicitaron la presencia de los paramédicos de Cruz Roja, que les brindaran los primeros auxilios.

Personal del Cuerpo de Bomberos, con la ayuda de una enorme pipa y tres motobombas de respuesta rápida, se encargaron de hacer las maniobras por varios minutos para sofocar las enormes llamas, mientras Reynaldo Olivo Martínez, quien dijo ser el propietario veía incrédulo como se quemaba rápidamente toda la basura que almacenó por años en su patio.

Durante el incendio en la casa de los Olivo Martínez, un pedazo de ceniza provocó un conato de incendio en una vivienda contigua, pero afortunadamente no pasó a mayores gracias a que el personal del centro comercial, se subió para activar los extintores evitando otro incendio en ese sector.