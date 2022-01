Se le extravían 87 mil pesos

Al reportar el extravío de 87 mil pesos los cuales serían utilizados para una operación quirúrgica para el retiro de cálculos renales, Claudia Durán Ruiz habitante del municipio de Castaños solicitó el apoyo de la comunidad, debido a que ha realizado durante los últimos días la solicitud de apoyo, sin tener ningún resultado positivo.

La afectada dijo que el dinero que perdió, lo reunió en un lapso de dos años con la intención de poderse operar del mal de salud que la aqueja, sin embargo con el dinero se fue su esperanza, ya que aunque ha buscado y colocado solicitudes de apoyo, su dinero simplemente no aparece.

"No entiendo porque la gente es tan mala, yo sé que fue mi error porque no supe donde deje el bolso con el dinero, solo sé que el viernes fui a un negocio de elotes y al salir no recuerdo donde dejé la bolsa, he preguntado en todas partes, incluso he pedido videos de cámaras de seguridad pero el punto en el que me paré no aparece, por lo que suplico a la comunidad que si se encontró mi dinero lo devuelva".

Durán Ruíz dijo que el ofrecimiento a quien regrese el dinero es de 10 mil pesos, incluso dijo que si la persona que tiene su dinero ya gastó una parte de él, no hay ningún problema solo pide que le devuelvan el resto, asegurando que no realizará preguntas ni indagaciones pues lo único que busca es que le devuelvan el dinero que reunió con mucho esfuerzo.

"Yo salía a trabajar todos los días y juntaba el dinero, de ahí nos manteníamos mi familia y yo, por eso estoy desesperada, mi cirugía no la podré costear si no aparece el dinero, puedo incluso decirles cuantos billetes venían de cada denominación, pues reuní billetes de mil, 500, 200 y 100 pesos".

La afectada relató que siempre que salía se llevaba consigo su recurso pues temía que alguien ingresara a su hogar y lo robara, asegurando que el recurso venia en una bolsa tipo riñonera color café, que posiblemente tiró sin percatarse en el camino de la plaza principal a la calle de atrás de seguridad pública del municipio de Castaños.