Se niegan ex obreros a aceptar situación de AH

Monclova, Coahuila. – Ex trabajadores de Altos Hornos de México (AHMSA) iniciaron una marcha en rechazo al informe presentado por el síndico Víctor Manuel Aguilera ante la Comisión de Quiebra del Senado de la República. Los manifestantes aseguran que Aguilera proporcionó información falsa sobre la situación de la empresa y la distribución de los recursos, lo que agrava la incertidumbre para los miles de afectados por la crisis de la siderúrgica.

Los ex obreros expresaron su indignación, argumentando que el síndico no ha sido transparente en la administración del proceso de quiebra ni en la defensa de los derechos laborales de quienes perdieron su empleo. Además, señalaron que el informe no refleja la realidad de los trabajadores, quienes llevan meses sin recibir sus liquidaciones y prestaciones pendientes.

Ante esta situación, los ex empleados de AHMSA convocaron a una movilización pacífica para exigir claridad y justicia en el proceso. La marcha recorrerá las principales calles de Monclova y concluirá en un punto estratégico donde los manifestantes planean hacer un pronunciamiento público.

Los afectados insistieron en que continuarán con sus protestas hasta que las autoridades competentes intervengan y se garantice un manejo honesto y justo de la quiebra de la empresa. Asimismo, hicieron un llamado a los senadores para que investiguen a fondo el informe presentado por Aguilera y tomen las medidas necesarias para proteger los derechos de los ex trabajadores de AHMSA