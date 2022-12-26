Se queman mascotas en la explosión

MONCLOVA., COAH.- Además de las cuatro personas lesionadas y las pérdidas materiales por miles de pesos, la explosión de una vivienda en el Fraccionamiento Carranza de Monclova dejó otros damnificados ya que un perrito permanece atrapado entre los escombros y cuatro “lomitos” más se quedaron heridos y provisionalmente sin hogar.

Los perritos de la familia que se encuentra actualmente en el hospital debido a las fuertes lesiones que les generó a la explosión en su vivienda, están siendo atendidos por medio de la dirección de control animal, ya que ellos al igual que la familia, sufrieron quemaduras tanto en su piel como en su cabello, por lo que los veterinarios acudieron al lugar de la tragedia para atenderlos.

El Veterinario Martín Gómez González dijo que acudió hasta el domicilio ubicado en la calle Manuel Doblado del Fraccionamiento Carranza para atender a los perritos, los cuales presentaron quemaduras de cabello, piel, desorientación, falta de equilibrio por daño en los tímpanos y desviación de cadera en el caso de una de las perritas, sin embargo, aseguró que nada es de gravedad por lo que se les brindó la atención inmediata.

Dijo que los animales ya están siendo atendidos por medio de medicamentos, antibióticos, desinflamatorios y pomadas para las quemaduras con la intención de que en pocos días recuperen la salud, pues comentó que no porque estos sean animales se deben de quedar sin atención luego de los accidentes que se generan en el hogar.

El Director de protección y control animal mencionó que fue una vecina del lugar quien comentó que los perritos estaban quemados, mientras que uno más se encontraba atrapado entre los escombros, por lo que lo alimentan por medio de una ventana que da a un acceso entre los escombros, ya que el perro llora mucho y hasta ayer no había sido rescatado del lugar.

“La vecina nos dijo que estaba alimentando al perro Husky que se encuentra entre los escombros, lo alimentó con tamales mientras acuden en su auxilio, pues está consciente de que la familia de los animalitos está hospitalizada y no pueden brindarles la atención adecuada”.

Buscan refugio temporal para 4 perritos sin hogar

Los perritos que quedaron sin hogar por la explosión son dos Husky y un Chihuahua, por lo que organizaciones como son Patitas Peludas les buscan actualmente hospedaje temporal por medio de redes sociales.

Tenemos cuatro perritos sin hogar, requieren de un hospedaje provisional, en estos accidentes los perritos no son la prioridad y se comprende, es por eso que urge quien los quiera adoptar o resguardar, ambos son jóvenes de un año y dos, conviven perfecto con niños, son dóciles, los demás perros y la chihuahua es de aproximadamente 8 años quien es el que más nos mortifica por que se mira muy triste y cabizbajo, dice la publicación que fue subida a una página de Facebook.