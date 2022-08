Se quitan la vida tres en menos de 24 horas

Se registraron tres suicidios de jóvenes en Monclova en solo unas horas, el adolescente de 17 años de edad tenía problemas sentimentales y la estudiante de 21 años había luchado contra la depresión, ambos casos causaron gran impacto y consternación entre la población; además también se quitó la vida José Ramón Camacho Gámez hombre de 62 años.

Samuel Haro de 17 años de edad tomó la decisión de quitarse la vida usando una extensión, no sin antes escribir una carta para su novia, el hecho fue descubierto por su padre Gilberto Haro Martínez, quien le escribió un mensaje en la red social de Facebook.

“Me dejaste quebrado Shamu. Fue poco el tiempo que Dios me presto tu cuerpo, tu esencia, pero estas aquí en mi corazón, siento tu presencia, fuiste en mi vida el motor de cada día, la lucha imparable por hacer una familia, me llevo de ti tu gran corazón y tu alegría en todo momento, mi guapote siempre tan innovador, en tus cosas siempre a la moda”.

Añadió, “Te abrazo tan fuerte donde quiera que estés y que nuestro padre Dios te tenga entre sus brazos, te veré cuando Dios me pida cuentas y disfrutare de ti en la eternidad. Te extraña con cariño y anhelo tu hermano, tu mama y yo, chiquito. Como cada noche te lo dije: I love you son”

Así mismo, el dio a conocer que hoy domingo 28 de agosto será la misa en el Santuario de Guadalupe a la 1:30 de la tarde, para todo aquel que guste acompañarnos, gracias por estar conmigo y mi familia estos momentos.

De igual forma, Samantha Guerrero Lumbreras de 21 años de edad, estudiaba la licenciatura en Contaduría Pública en la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma de Coahuila. A pesar de tener a amigos, familiares y una pareja que la apoyaba, decidió salir por la puerta falsa.

Mediante redes sociales, una familiar escribió: “¡El suicidio por depresión es REAL! Seamos siempre amables, no importa cómo es el otro, no se me imaginan la cantidad de personas que sufren realidades dolorosas en silencio. Si estas mal y necesitas hablar con alguien busca ayuda, nadie merece pasar una tormenta solo”.

Además, mencionó, “¿Y ahora nos damos cuenta que la depresión es real? ¿Que la ansiedad si gana y que la salud mental es más importante que cualquier cosa? Tengamos empatía con los amigos, conocidos, parejas, padres, hermanos y más. Samantha, espero que tu bello corazón esté en paz, que descanses eternamente y en esta vida fue increíble convivir contigo una etapa tan linda, fue un placer coincidir hermosa, un beso al cielo”.

Por último José Ramón Camacho de 62 años de la colonia Cañada Sur se colgó en su habitación y fue descubierto por un familiar sin embargo se desconocen los motivos que lo orillaron a salir por la puerta falsa