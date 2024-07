Se reúne la UOE con el Seguro Social

La Unión de Organismos Empresariales (UOE) se reunió con representantes de la Clínica 7 del Seguro Social, a quienes los empresarios les señalaron que gastan hasta 2 mil pesos por cada trabajar cuando deben acudir a atención médica privada.

La mañana de ayer las CMIC, Coparmex y más cámaras se reunieron con la subdirectora del Instituto Mexicano del Seguro Social, Gema Fernández, y Myrna del Toro, directora general del Voluntariado IMSS Coahuila. Además del director de la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica (FIME), Roberto Adán Sánchez con el fin de vincular la carrera de Ingeniero Biomédico con el instituto.

El presidente de la Unión de Organismos Empresariales, Marco Antonio Ramón, externó que la reunión fue de vital importancia ya que les solicitaron información sobre las principales necesidades que enfrenta el nosocomio, además de hacerles ver lo que los empresarios gastan en sus trabajadores.

"No es el seguro que todos quisiéramos, hay socios que prefieren pagarle a un particular para que el trabajador acuda rápido y no se demore en hacer filas, si tienen algún problema que lo atiendan rápido. Queremos que así como estamos pagando las cuotas obrero patronales, que tengan atención y servicio de calidad"

Señaló que los socios de la unión quieren que en realidad el área de Urgencias atiendan a las personas y que no estén "tirados" en el piso o en camillas improvisadas.