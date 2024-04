Se reúne obreros con candidatos de Morena

Ex obreros de AHMSA se reúnen con candidatas de MORENA para exponer el problema al que se enfrentan y pedir su intervención ante Gobierno Federal, recordando el compromiso que realizó la candidata Claudia Sheinbaum.

El día de ayer estuvieron reunidos junto con los ex trabajadores de AHMSA que están en espera de recibir el pago de su finiquito, la candidata a la Diputación Federal por el Tercer Distrito, Laura Oyervides y la candidata a la alcaldía Claudia Garza del Toro, para conocer su situación.

Los obreros pidieron la intervención de las candidatas para que apoyen ante el Gobierno Federal y que se logre una solución y se cubra los pagos pendientes de los finiquitos a los más de mil obreros, así como los pagos a los trabajadores activos.

Se pidió que se recuerde a la candidata a la Presidencia de la República Claudia Sheinbaum el compromiso que se estableció con los trabajadores de esta empresa en la reunión que se tuvo en esta ciudad.

Se les dijo a los trabajadores que de ganar en las elecciones del próximo 02 de junio, se atenderá el tema de AHMSA, resolviendo el problema de raíz, a pesar que durante estos años las autoridades federales de MORENA, no han atendido la situación y apoyado a los trabajadores.

"Las autoridades son sordas, no escuchan la petición de los trabajadores, donde están las leyes, que dicen que somos un país de leyes, donde está el Gobierno Federal, el Gobierno Estatal, no nos han escuchado, los obreros no han sido escuchados, por lo que pedimos se solucione este problema".