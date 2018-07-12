Se reunirá Gobernador de Coahuila con AMLO

Saltillo, Coah.- Este jueves se llevará a cabo una reunión con el Presidente Electo Andrés Manuel López Obrador y el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís, por lo que el mandatario adelantó que entre las solicitudes está mantener las ventajas competitivas del estado, y qué es lo que se espera del nuevo gobierno. “No hay retórica, lo que queremos es conservar lo que hemos construido en el estado y una alianza en el combate a la inseguridad y la generación de empleos en nuestra entidad”, recalcó.

Indicó que de las modificaciones que en la práctica se puedan hacer, será necesario analizar qué entidades se verán afectadas aunque subrayó que las políticas presentadas en la plataforma de López Obrador requieren reformas importantes y es ahí donde se verá si hay afectación directa.

“El desaparecer las delegaciones no nos queda claro si se va a despedir a todos los empleados, si va a haber una reducción, si se va a designar a una persona para que reciba los asuntos de Coahuila, la entidad tiene un territorio tan extenso que a veces las delegaciones federales no pueden recibir los asuntos de un punto a otro, imaginémonos una centralización de ese tamaño”

Dijo al referirse al planteamiento de instalar las oficinas federales en las entidades federativas. Sostuvo que el planteamiento será respetuoso pero es necesario observar la realidad de cada entidad.