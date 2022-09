Se salió sonriendo Servando del salón

MONCLOVA., COAH.- Visiblemente consternados por la pérdida de su mejor amigo, Andrea Paredes y Sebastián Ruiz narraron como fueron los últimos días al lado de su amigo Servando Reyes, quien si ellos saberlo, les dejó un dibujo como parte de su despedida, además de un mensaje de texto donde les agradecía el haber sido sus amigos.

No asimilamos lo que pasó, llegamos a la escuela y pensamos que él estaría ahí, esperándonos con un café, pero eso no sucedió, será muy difícil no contar con su presencia, pues aunque teníamos poco tiempo siendo amigos, todo se dio muy padre, había confianza, complicidad, íbamos hasta el baño juntos y desgraciadamente ese día Servando salió solo para ya no volver jamás.

Entre lágrimas Andrea y Sebastián aceptaron que sabían que Servando tenía episodios de tristeza, sin embargo en todo momento lo apoyaron, por lo que no sospecharon lo que pensaba hacer con su vida.

"Nosotros siempre estuvimos para él, lo notábamos algo triste, pero nos íbamos con él, se recuperaba, jugaba, platicaba y sonreía, la mayoría de las veces nos dijo que no tenía nada, ese día a las 7:20 se salió de clases, minutos antes su sonrisa inundó nuestro salón, desde que llegamos juagaba con nosotros, incluso se salió riendo del salón y ya no lo volvimos a ver hasta que nos dimos cuenta de la fatal noticia".

Los estudiantes mencionaron que hablaron con la mamá de Servando quien les agradeció el haber sido amigos de su hijo, nos duele mucho, esperamos que nos responda los mensajes en el grupo, incluso antes de partir nos envió un mensaje en el que nos decía "Me dio mucho gusto que nos conociéramos y nos hiciéramos amigos, la verdad cuando entramos a la uni yo tenía mucho miedo porque siempre se me ha dificultado hacer amigos, pero me alegra mucho que me hayan incluido", nunca pensamos que era una despedida.

Comentaron que esperan honrar la memoria de Servando apoyando a sus padres y llevando a cabo sus enseñanzas, apoyándose entre ellos y buscando beneficiar, "nunca vamos a saber por qué lo hizo, si no le faltaba amor ni cariño de su familia ni de nosotros, pero solo él supo por qué, por lo que estaremos siempre recordándolo y abrazando su recuerdo, pues donde él está sabe que es una persona que dejó huella en nuestras vidas".