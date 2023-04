Se suman esposas

Esposas de los trabajadores de AHMSA se sumaron el día de ayer a la manifestación de los obreros al interior de la planta 1, en donde señalaron que es importante que todos se unan a este movimiento, trabajadores sindicalizados, de confianza, esposas, porque todos están en el mismo barco.

Al igual que los trabajadores sindicalizados, esposas de los obreros atendieron el llamado que se realizó el día de ayer, para exigir a la empresa el pago de salario, prestaciones, vales de despensa y el depósito de las pensiones.

Guadalupe Vázquez Salinas señaló que apoyan al movimiento de los obreros, ya que es un problema que afecta a todos por igual, donde son semanas las que se ha retrasado el pago de los trabajadores y esto afecta la economía de las familias.

Mencionó que es necesario que todos se unan y que más personas atiendan las convocatorias que se realizan para exigir los derechos de los trabajadores, porque todos se encuentran en el mismo "barco".

"Aquí necesitamos estar todos unidos, esto es de todos, que vengan los de confianza, donde están, que se dejen de estar en WhatsApp, en las redes y que apoyen para sacar adelante esto que ya es catastrófico, es una burla".

Señaló que como madres es insoportable estar con la incertidumbre de saber si sus hijos van a comer o no, muchos trabajadores que ya no tienen para moverse para ir a trabajar, porque no tienen para la gasolina, en donde cuestiona a la empresa, que como cree que van a sobrevivir ante la falta de recursos.

Las amas de casa apoyar el movimiento y apoyaron a los obreros con agua, alimentos y con refrescos, con el objetivo de que los trabajadores mantengan el movimiento y se tenga buen resultado.