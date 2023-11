Se va perdiendo la esperanza que AHMSA vuelva operar

Si Altos Hornos de México no se reactiva, será imposible que pague a los acreedores y trabajadores, señalaron miembros de la Iniciativa Privada, quienes aseguran que muchos de los empresarios quedaran "volando".

Luego de darse a conocer que Altos Hornos de México fue sentenciado a pagar 40 mil 393 millones 567 mil pesos a un total de mil 700 acreedores que se adhirieron al Concurso Mercantil, se han generado diversas opiniones, en su mayoría negativas, por parte de la Iniciativa Privada.

"Es una cantidad estratosférica la que debe de pagar AHMSA a los acreedores", por lo que espera que se eche a volar la empresa acerera para que poco a poco vayan cumpliendo con los pagos, externó el presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC).

Eugenio Williamson Yribarren indicó que se tiene fe de que la empresa se reactive porque de lo contrario le sería imposible pagar tanta cantidad de dinero ya que cada día que pasa se complica un poco más la situación.

"Esto ya se debió haber resuelto hace mucho tiempo, yo siento que a medida que pasa el tiempo es que los trabajadores pierden la esperanza que vuelva a operar, por ende que no pueda pagar a los acreedores".

Señaló que AHMSA quedo debiendo miles de millones de pesos a los proveedores de la construcción y tal vez para cuando quieran pagar, ya muchas constructoras habrán cerrado sus puertas.

Y a pesar de las noticias que se dieron con el pago a los acreedores, el presidente de la Cámara Nacional del Comercio (Canaco), señaló que no hay dinero para cumplir con esta obligación, por lo que los empresarios se quedarán esperando.

Arturo Valdés Pérez mencionó que por más que se obligue a pagar, si no se cuenta con el recurso no sirve de nada, y la única forma en pagar sería vender la empresa.

"Volvemos a lo mismo, si no hay quien le entre o no hay un acuerdo, como va a ser posible que este señor (Alonso Ancira) pague a sus proveedores, no es que no quiera, es que no tiene dinero".

Señaló que a comparación de otras cámaras empresariales, la Canaco es la que tiene menos socios a los que Altos Hornos de México les debe, pero si afectó que no recibieran dicho recurso en su momento.