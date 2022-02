Se van ex regidores sin pagar sus cuotas

Lo que actualmente se busca en Acción Nacional es el beneficio del mismo partido, sin embargo hay ex regidores que no cumplieron con la aportación del 10% de su dieta mismo que pudieran ser sancionados.

Erick Zapata; presidente del Comité Municipal del Partido Acción Nacional, comentó que se hizo el procedimiento adecuado, se notificó, otros ni siquiera han abierto la puerta, esperan que se les sancione de alguna u otra forma.

Mencionó que no es justo que lo negocien ese día y paguen sus cuotas cuando debieron hacerlo en su administración, en el tiempo que estuvieron en función dentro de la administración.

Comentó que específicamente solo fue un ex regidor que no pagó el 10% de los tres años que estuvo en la administración, son cerca de 95 mil pesos los que adeuda ese ex funcionario del que omitió sus datos.

El resto de los ex regidores se está regulando en los últimos meses, al parecer faltan dos o tres ex funcionarios más que están pendientes por cumplir con el 100% de ese recurso que debieron aportaron de acuerdo a los estatutos del partido.

Entre las sanciones está la pérdida de derechos y la posibilidad de participar en alguna elección por el Partido Acción Nacional.