Será juez quien determine abrir Altos Hornos

Si el Juez del Concurso Mercantil lo determina, los accesos de AHMSA se abrirán sin tomar en cuenta la decisión de los obreros, por lo que señalaron que es necesario lograr un acuerdo que los beneficie a ellos.

Luego de la división de opiniones de los obreros, Jesús Marines señaló que se debe de llegar a un acuerdo en torno a la situación de la empresa y se debe de ver que es lo que le conviene a los trabajadores.

Señaló que existe mucha desinformación en el caso de la empresa, por lo que se pidió a los representantes de Gobierno Federal que tuvieran una reunión con los obreros y aclararán las dudas.

Mencionó que a pesar de que algunos trabajadores se oponen a la apertura de los accesos, si las autoridades lo determinan nada podrán hacer.

Indicó que de acuerdo a la Ley del Concurso Mercantil si el Conciliador lo solicita y el Juez autoriza la salida de los materiales, la opinión de los trabajadores no importa, ya que sería un ordenamiento federal.

"Si se da eso, ya no será si queremos o no, las leyes ahí están a veces son muy malas, no son justas, pero está de acuerdo a las leyes, lo justo sería que se tomara en cuenta a todos" indicó el obrero de Planta Uno.

Indicó que de acuerdo a una encuesta que se realizó, la mayoría de los trabajadores de ambas plantas están de acuerdo en la apertura de los accesos, pero dijo que se tiene que llegar a un consenso en el que se tiene que ver que las opciones son la quiebra o la reapertura de Altos Hornos de México.