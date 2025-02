Será pacífico el mitin de obreros

Julián Torres, líder de la comisión de ex obreros de Altos Hornos de México (AHMSA), informó que la convocatoria para la manifestación pacífica en la plaza principal ha tenido una buena respuesta. Destacó que no solo los ex trabajadores están invitados a participar, sino también sus familias, en un mitin que aseguró será completamente pacífico.

Torres exhortó a quienes aún no se han sumado a la movilización a que lo hagan, ya que considera fundamental la unidad en esta lucha.

"Somos un grupo de trabajadores decididos a seguir adelante. Si asisten 50, 100 o 200 personas, con esos vamos a hacer la manifestación. Pero confiamos en que habrá una buena respuesta", expresó.

La protesta, programada para las 9:00 a. m., tiene como principal objetivo exigir justicia laboral y social para los obreros de AHMSA, quienes desde que la empresa dejó de producir acero y fue declarada en quiebra no han recibido los salarios y prestaciones pendientes.

"Vamos a protestar porque merecemos justicia. No buscamos generar desorden ni afectar a nadie, solo hacer valer nuestros derechos", afirmó Torres.

Finalmente, reiteró que el llamado está abierto a todos, incluidos los familiares de los trabajadores, pues considera que esta lucha es una causa común. "Es una defensa de nuestros derechos y de nuestro patrimonio. Lo que logremos beneficiará a todos, por eso es un deber moral apoyar esta marcha", concluyó.