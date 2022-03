Será UAC flexible con estudiantes

La Universidad Autónoma de Coahuila será más flexible con los estudiantes quienes podrán tardarse el tiempo que más les convenga mientras logren finalizar sus carreras, este nuevo modelo educativo entrará en vigor el próximo ciclo escolar.

El coordinador Luis Carlos Talamantes Arredondo dijo que al marcarles un tiempo estimado se registraba una mayor deserción de jóvenes, esto fue considerado como "cuadrado" y de presión para los jóvenes.

"Normalmente hemos sido muy cuadrados porque solo se marcaban ciertos semestres y materias, teníamos deserción de estudiantes por ello. Ahora los jóvenes podrán adelantar materias en cursos de verano o invierno para que a su capacidad lleven la carrera, si son diez años de igual forma recibirán su certificado".

Señaló que ahora en los cursos de verano no habrá un límite para la formación de grupos que antes era de 10 jóvenes, ya que en algunas ocasiones no se podía llevar a cabo porque no se cumplía dicho requisito.

"Los cursos andarán alrededor de 700 pesos el curso pero ahora si se realizaran porque se unirán todas las unidades dela universidad, con la facilidad de las clases virtuales"

De igual forma, los estudiantes que por algún otro motivo no pueden terminar toda su educación, podrán ser evaluados y recibir un certificado como técnicos lo que les permitirá establecerse en una empresa.