Sergio Sisbeles refuerza seguridad en carreteras de Coahuila para paisanos

REGION CENTRO.- Con un despliegue permanente de vigilancia y acompañamiento en las principales carreteras, Coahuila se mantiene como uno de los estados más seguros para el tránsito de connacionales que regresan al país durante la temporada decembrina, afirmó el subsecretario de Gobierno en la Región Centro.

El funcionario destacó que las caravanas de paisanos continúan eligiendo las vías de comunicación de la entidad para trasladarse hacia sus destinos, debido a las condiciones de seguridad, orden y fluidez que se garantizan a lo largo de su recorrido.

Señaló que, en coordinación con los distintos órdenes de gobierno, se han reforzado los operativos de seguridad en las rutas con mayor afluencia de connacionales, con el objetivo de prevenir incidentes y ofrecer atención inmediata en caso de ser necesario.

"En coordinación con los distintos órdenes de gobierno, se han reforzado los operativos de seguridad en las principales vías de comunicación, especialmente en las rutas más transitadas por los paisanos durante la temporada decembrina", expresó Sergio Sisbeles.

Añadió que estos operativos incluyen la presencia constante de corporaciones estatales y federales, así como de cuerpos de auxilio y atención ciudadana, además de una comunicación directa con los líderes de las caravanas para dar seguimiento a su trayecto y atender cualquier eventualidad durante su paso por la región.