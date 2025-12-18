Detenciones inmediatas de hombres armados en Monclova por el C2

Cámaras del C2 detectan hombres armados en distintos puntos de Monclova, lo que en algunos casos ha derivado en la detención inmediata de los involucrados, mientras que en otros se trató de personas dedicadas a la cacería, quienes contaban con armas de procedencia legal y los permisos correspondientes.

Así lo informó Jorge Garza, director del C2 en Monclova, quien explicó que al momento en que el sistema de cámaras identifica a personas portando armas, se activa de inmediato un protocolo de alerta y se da aviso a los elementos de la Policía para que acudan al sitio y realicen la revisión correspondiente.

Al ser cuestionado sobre un reporte reciente de presuntos hombres armados en el centro de la ciudad, Garza señaló que tras revisar las cámaras no se logró detectar ninguna situación anómala ni la presencia de personas armadas en esa zona.

Indicó que hace aproximadamente dos meses se presentó un caso similar que sí resultó positivo, y que en esa ocasión se logró la captura de los sujetos involucrados, aunque no se proporcionaron mayores detalles sobre ese hecho.

El director del C2 explicó que en algunos reportes puede tratarse de personas que portan armas sin permiso, lo cual es detectado por el sistema de vigilancia. No obstante, señaló que actualmente es temporada de cacería, por lo que es común que algunas personas trasladen armas, principalmente hacia zonas como Candela o cruzan por la colonia Estancias.

En estos casos, detalló, los policías que interceptan a los portadores realizan la revisión del armamento y de la documentación correspondiente, verificando la procedencia legal de las armas.