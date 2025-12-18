Carlos Villarreal encabeza Consejo de Seguridad Municipal en Monclova

Monclova, Coah.- Con el objetivo de fortalecer la coordinación y el trabajo conjunto entre los tres órdenes de gobierno, el alcalde Carlos Villarreal encabezó la sesión del Consejo de Seguridad Municipal, refrendando el compromiso de mantener una estrategia integral que garantice la paz y la tranquilidad de las familias monclovenses, bajo el modelo de seguridad impulsado por el gobernador Manolo Jiménez.

Durante la sesión se presentaron los avances y acciones del Operativo Navideño, implementado por la Policía Municipal Preventiva para reforzar la vigilancia y prevenir conductas delictivas durante la temporada decembrina. El operativo contempla presencia permanente en zonas de alta afluencia, como el primer cuadro de la ciudad, áreas comerciales y cajeros automáticos, mediante recorridos preventivos y acciones de proximidad social.

Asimismo, se informó sobre el Operativo Paisano, a cargo de la Policía Civil de Coahuila, cuyo objetivo es brindar seguridad, orientación y protección a las y los paisanos durante su estancia en la región, así como prevenir y atender cualquier intento de extorsión. Se recordó que ante cualquier situación irregular, la ciudadanía puede realizar su reporte a través de los números de emergencia 911 y 089.

La sesión contó con la presencia de Sergio Sisbeles Alvarado, subsecretario de Gobierno; el director de la Policía Civil de Coahuila, Luis Ángel Estrada Picena; así como representantes de las distintas corporaciones policiales estatales, municipales y federales, quienes refrendaron su disposición de seguir colaborando de manera permanente para atender de forma oportuna los retos en materia de seguridad.

En su mensaje, el alcalde Carlos Villarreal destacó que con este esfuerzo se fortalece el modelo de seguridad impulsado por el gobernador Manolo Jiménez, y agradeció la disposición de las corporaciones, destacando la importancia de informar a la ciudadanía sobre las acciones preventivas que se realizan, particularmente durante la temporada decembrina. "El trabajo coordinado entre corporaciones y los tres niveles de gobierno es fundamental para fortalecer las acciones de prevención, vigilancia y respuesta", subrayó el edil.

El Gobierno Municipal reafirma el compromiso de seguir trabajando en equipo con el Gobierno del Estado y la Federación, fortaleciendo la coordinación entre corporaciones para garantizar la seguridad de las familias monclovenses.