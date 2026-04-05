Carlos Villarreal coordina limpieza en Monclova para Semana Santa

Con el objetivo de mantener una ciudad limpia, ordenada y en óptimas condiciones durante el periodo vacacional de Semana Santa, el Gobierno Municipal que encabeza el alcalde Carlos Villarreal, a través del departamento de Servicios Primarios, realizó labores permanentes de limpieza y mantenimiento urbano, en coordinación con el gobernador Manolo Jiménez para fortalecer los servicios públicos.

Durante la semana del 30 de marzo al 4 de abril, las cuadrillas municipales trabajaron de manera continua, priorizando la atención de áreas verdes, vialidades, zonas de alta afluencia y puntos críticos para prevenir acumulación de residuos y afectaciones en la infraestructura urbana.

En materia de mantenimiento, se atendieron 264 baches en distintas colonias y vialidades, se colocaron 13 bordos para la conducción de aguas pluviales y se realizaron 60 reparaciones de rupturas en coordinación con SIMAS, fortaleciendo la infraestructura de la ciudad.

Asimismo, se intensificaron las jornadas de limpieza en avenidas principales, camellones, parques y plazas, así como en más de 10 colonias, entre ellas Los 90, Monclova 400 y Valle San Miguel, además de vialidades como los bulevares Harold R. Pape, San José, Adolfo López Mateos y el Centro Histórico. De igual forma, ante la alta afluencia, se reforzó la limpieza de contenedores en el sur y oriente de la ciudad para evitar la acumulación de residuos.

El alcalde Carlos Villarreal destacó: "Nuestro compromiso es que las familias de Monclova y quienes nos visitan encuentren una ciudad limpia y en condiciones óptimas. Seguimos trabajando en equipo para mejorar los servicios públicos y el entorno de nuestra ciudad".

El Gobierno Municipal reitera su compromiso de continuar trabajando de manera coordinada con el Gobierno del Estado y la ciudadanía, fortaleciendo las acciones de limpieza y mantenimiento para garantizar servicios públicos eficientes y espacios adecuados para las familias.