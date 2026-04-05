Accidente de tractocamión en Sabinas

SABINAS, COAHUILA. – Un accidente vial se registró sobre la carretera federal 57 libre, a la altura del kilómetro 167, en la curva del Infante, donde un tractocamión salió de la carpeta asfáltica presuntamente a causa de las condiciones climáticas derivadas de la lluvia.

De acuerdo con los reportes, el operador de la unidad de carga fue identificado como Ever Fabián de Hoyos González, de 26 años de edad, con domicilio en Ciudad Monclova, Coahuila, quien afortunadamente resultó ileso tras el percance.

La unidad involucrada corresponde a un tractocamión de la marca Kenworth, modelo 2015, el cual terminó fuera del camino tras perder tracción en el pavimento mojado, situación que movilizó a las autoridades.

Elementos de seguridad y auxilio acudieron al sitio para tomar conocimiento de los hechos, así como para abanderar la zona y prevenir otro incidente, debido a lo resbaloso del tramo carretero.

La circulación vehicular se vio afectada de manera temporal mientras se realizaban las maniobras necesarias para el retiro de la pesada unidad, restableciéndose posteriormente el flujo en este importante eje carretero.