Sabinas celebra la Semana Santa: Mariano Carrillo llama a la renovación

SABINAS, COAH.- El padre Mariano Carrillo Alba, titular de la parroquia de San Francisco de Asís, convocó a feligreses a vivir el Sábado de Gloria y el Domingo de Resurrección como tiempo de conversión interior. Recordó que participar en la pasión, muerte y resurrección del Señor debe mover a la reflexión y al cambio: un corazón nuevo, lleno de Dios y despojado de lo que no le corresponde.

En su mensaje pidió actitudes nuevas que nazcan del corazón y no de la costumbre. La renovación, dijo, se muestra en obras concretas y en la disposición diaria de responder a Dios con fidelidad. Invitó a pedir luz para Sabinas y a ser testigos del Hijo resucitado, llevando una vida que corresponda a la condición de hijos de Dios.

Carrillo Alba informó que los oficios de Semana Santa se celebran en las tres capillas de la parroquia —Santísima Trinidad, en Las Lomas; San Pablo, en Vista Hermosa, y La Misericordia, en Los Montes—, con buena participación de la gente. El esquema descentralizado, explicó, facilita que vecinos de barrios alejados vivan la Pascua sin trasladarse al templo principal.

El párroco subrayó que la Pascua no termina en la misa: continúa en la casa, el trabajo y la calle. Quien se dice renovado, propuso, debe mostrarlo en el trato, la paciencia y la ayuda al otro. Para la iglesia, la celebración es oportunidad pastoral de reforzar comunidad y constancia.

Con el Triduo Pascual en marcha, la parroquia de San Francisco de Asís cerró filas: participación estable en capillas, mensaje claro y una petición que resume el fin de semana. En Sabinas, la Pascua se nombra con hechos: corazón nuevo, actitudes nuevas y comunidad que acompaña.