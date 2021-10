Si AHMSA no paga, no hay aguinaldos

Cientos de proveedores de AHMSA están en incertidumbre pues esperan su pago por parte de la empresa con el fin de tener solvencia económica para cumplir con el pago de aguinaldo a sus trabajadores, sin duda afectará mucho la economía de la región, en este trimestre del año que era el más anhelado.

Arturo Valdés presidente de la Cámara Nacional de Comercio señaló que desagraciadamente nadie tiene “El cáncer de AHMSA” más que la gente de la Región Centro.

“La noticia de AHMSA claro que nos pega enormemente, el último trimestre siempre es el mejor, lo esperamos con ansias, el año pasado nos fue mal y ahora con estas noticias mucha gente se desanima, no habrá el circulante que se pensaba y quienes obtengan su aguinaldo se van a abstener de comprar, preferirán ahorrar, no comprar, economizar, cualquier lo hace, sí Ahmsa se declara en quiebra no pagará a proveedores”, comentó.

Dijo que los proveedores de AHMSA adheridos a las distintas cámaras empresariales tienen más de dos años esperando a que se les pague, pero por parte de la empresa no les han dado la cara, no les han dicho, por lo que Arturo Valdés comentó que no se vale que jueguen con ellos, que tenían sus esperanzas, indicó que ya es justo que alguien les dé la cara, que les digan cuándo se va a pagar.

“No es justo que digan me declaro en quiebra y ya tingo lilingo, no que lástima, ellos con mucho sacrificio surtieron a AHMSA que vendió acero, obtuvo dinero y no pagó, no se vale, eso es jugar chueco, pobres gentes, sí yo debo vendo un terreno o algo, tengo que salir con mis proveedores son sagrados, tantos proveedores”, comentó.

De que no va a afectar y que por desgracia nadie tiene le cáncer de AHMSA más que la Región Centro, además mencionó que proveedores han sido muy complacientes con HMASA para que pague, como para que pague de esa manera, manifestó que sí va a impactar, serán miles de pesos los que dejen de circular.