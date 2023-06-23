Siempre al pendiente de todos “Socorrista hasta que Dios quiera”

MONCLOVA., COAHUILA.- Será socorrista hasta que Dios quiera, su cuerpo se lo permita y todavía pueda subirse a la ambulancia mientras eso pase formará nuevos elementos expresó Juan José Villa, comandante de la Cruz Roja Mexicana en Monclova, quien dijo que desde muy joven eligió su vocación.

“Es muy bonito que te vean en la calle, te reconozcan y te den las gracias por ayudar a salvar su vida”, agregó.

Quizás sus nombres no saldrán mañana en el periódico, ni sus rostros en la televisión, pero es seguro que son héroes que la vida brinda por amor, sobre todo en los tiempos actuales donde la vida es rápida y la muerte más si se lo permiten, sin embargo son los socorristas hombres y mujeres que lo dan todo por la vocación de salvar la vida de los demás a cambio de una sonrisa o un agradecimiento.

El Comandante Juan José Villa Mendoza dijo que el 15 de septiembre de 1988 inicio por un requerimiento del servicio social en la preparatoria donde estudiaba y nunca imagino que fuera el ser rescatista lo que cambiaría su vida para siempre, pues si bien ha tenido que pasar tragos amargos como lo fue la explosión de Celemania, también ha colaborado para rescatar personas de incendios, accidentes automovilísticos, caídas y otro tipo de riesgos, lo que le da mucha satisfacción.

“Tengo más de 35 años en esto y se me hace que ha pasado muy rápido el tiempo, comencé a capacitarme cada vez más y hoy gracias a los conocimientos adquiridos me han permitido enseñar a los jóvenes a salvar vidas, lo cual me da mucha alegría pero sobre todo la satisfacción de que estamos haciendo las cosas bien”.

Vila Mendoza mencionó que el deseo de servir a las personas que están en situación de riesgo es lo que le ha dado la pauta de trabajar para la benemérita institución, es por ello que desde joven buscó la forma de hacer algo por quienes están en un momento difícil.

Dijo que el servicio básico de la Cruz Roja es el voluntario, por lo que los jóvenes y no tan jóvenes que ingresan a la corporación lo hacen por la pasión de servir al prójimo de manera voluntaria, lo cual es lo más valioso que tiene la institución.

Muchas personas que estuvieron aquí dieron su vida por la de los demás, dijo el Comandante, quien por muchos años ha sido un hombre entregado, servicial y siempre atento a participar en las situaciones de riesgo con tal de salvar a la gente, sobre todo a los niños.

“Yo creo que la situación más difícil para mí y para mis muchachos es actuar en el rescate de niños, uno nunca va a querer que les suceda nada y mucho menos que sufran y es por ello que nos capacitamos continuamente para dar siempre un servicio de calidad que es para lo que estamos aquí, pues ser rescatista es poner en riesgo tu vida por la de los demás”.

LA SATISFACCION ES SERVIR AL PROXIMO:

Como miembros de un escuadrón de rescate sabemos que no hay días festivos ni horarios establecidos, por ello el apoyo de la familia es vital, en mi caso siempre he inculcado a mis hijos el amor por el servicio a los demás y si un día quieren seguir mis pasos sería de gran orgullo, porque sé que mi trabajo lo hago con amor y con pasión.

De carácter amable, el comandante asegura que lo que más marcó su vida fue el haber estado presente durante la explosión en el Ejido Celemania, sin embargo lejos de alejarlo de esta vida de riesgo, lo impulsó más a capacitarse y seguir en esta labor que salva vidas.

En la corporación nunca se bajó la guardia, estamos por lo menos tres elementos que participamos de forma activa en el rescate de la explosión y nadie dio un paso atrás, seguimos en pie de lucha, pues sabemos que siempre existe una persona que puede necesitar de nuestro apoyo.

LOS AÑOS ME DAN EXPERIENCIA, NO ME QUITAN CAPACIDAD.

El comandante dijo que si bien tiene más de 35 años trabajando para la Cruz Roja considera que está en el mejor momento de su vida, pues con el tiempo ha adquirido muchas habilidades que le permiten realizar maniobras para salvaguarda la vida de la gente que necesita de su apoyo.

“Yo subo a las ambulancias de forma rápida, tengo la capacidad de ingresar a los autos que han quedado muy chocados para sacar a los tripulantes que se quedan prensados, yo creo que me retiraré de esto cuando ya no pueda realizar las acciones de salvamento, pero por ahora hay comandante para rato”.

Comentó que durante estos años ha participado en eventos desafortunados y afortunados, recalcando que es muy reconfortante escuchar del otro lado de la calle “¿comandante cómo está?” por parte de quienes han sido apoyados por él y por quienes forman parte de la corporación.

EL EMPUJE DE LAS NUEVAS GENERACIONES Y LAS GANAS DE SERVIR

Como elementos experimentado el Comandante Villa asegura que las nuevas generaciones llegaron con mucho empuje para salvaguardar la vida de las personas y si bien en ocasiones es difícil mantenerlos atentos a la capacitaciones por las nuevas tecnologías que se hacen presentes, siempre existe quien se olvida de los celulares, las salidas nocturnas e incluso de las diversiones por ser parte de esta unidad de rescate.

Los muchachos de ahora tienen muchas inquietudes, tenemos gente de todas las edades, por ejemplo el ingeniero Francisco de la Cruz Rodríguez siempre está atento a las nuevas generaciones, les agradece su vocación de servir y el sentido de pertenencia con la institución, pues sabe que en las calles siempre existe gente que los requiere y la formación debe ser constantes para dar un excelente servicio a la comunidad.

“Somos rescatistas que hemos desarrollado habilidad, vocación, amor y atención a lo más valioso que existe que es la vida, nunca me voy a cansar de decirlo, ser rescatista es ofrecer la vida misma por la de los demás y una enseñanza valiosa que atesoraré hasta los últimos días de mi vida”.