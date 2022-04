Sigue Belén inconsciente

Aunque Ana Belén Hernández ya fue extubada los médicos siguen diciendo que su pronóstico es reservado, dependerá de los estudios que se le realicen para saber qué avance ha tenido y si es posible que vuelva a tener el soporte respiratorio.

Su hermano Aron Hernández mencionó que la pasaron a piso con el fin de realizarle estudios de las fracturas que tiene en el costado derecho de su cuerpo y sería por la tarde cuando un especialista analizará los resultados.

"Los médicos nos siguen diciendo que el pronóstico es reservado aunque todos los días les preguntamos sobre su salud, no quieren darnos esperanzas en caso que no sea así y para no tener problemas".

Señaló que el pasado lunes pasaron a Ana Belén a piso de forma provisional para hacerle estudios pero la volverán a trasladar a terapia intensiva. Explicó que continúa sedada ya que al estar consciente no soportaría el dolor de sus fracturas.

"La extubaron para ver la respuesta de su cuerpo pero cabe la posibilidad de que la vuelvan a intubar, todo depende de los exámenes. A las autoridades les pedimos que den con el paradero de quien la atropelló porque ya pasó la semana y no vemos resultados".