Sigue latente el temor despidos

En medio de un panorama económico cargado de incertidumbre, las empresas de la región siguen cumpliendo con sus obligaciones laborales, aunque el temor a posibles recortes de personal permanece latente. Así lo dio a conocer Mario Dante Galindo, líder de la Federación Regional de la CTM en Frontera, quien reconoció que, aunque los contratos colectivos siguen vigentes y se respetan, las señales de alerta están encendidas.

"Las empresas están respondiendo. Están respetando salarios y prestaciones como marca la ley, pero la situación es frágil", explicó. Hasta el momento, al menos tres o cuatro compañías afiliadas ya realizaron sus revisiones contractuales, con aumentos que oscilan entre el 8 y el 12 por ciento. Sin embargo, la mayoría de los incrementos se ha mantenido en cifras moderadas.

La Federación tiene acuerdos vigentes con unas ocho empresas que, en conjunto, emplean a más de seis mil personas. Aunque los ajustes salariales han sido positivos, Galindo señaló que ya se han planteado escenarios delicados en reuniones privadas: si la situación económica no mejora pronto, podrían venir recortes.

"Algunas empresas nos han dicho con claridad que, si no hay estabilidad en temas como los aranceles, será difícil sostener toda la planta laboral", advirtió. Incluso se ha hablado de posibles cierres de líneas de producción o departamentos específicos como medida para reducir costos.

A pesar de ello, el ambiente dentro de las empresas todavía es de colaboración. Firmas como HFI, Postes de México, HSI y Operadora Merco han mostrado voluntad de diálogo y compromiso con sus trabajadores. "La gente está dando el extra. Saben que el empleo hay que cuidarlo más que nunca", apuntó Galindo.

No obstante, el dirigente fue claro al señalar que no hay garantías. "Sí hay aumentos, pero también mucha incertidumbre. Seguimos operando, seguimos produciendo, pero no sabemos por cuánto tiempo si no se estabiliza el panorama comercial", dijo.

Por ahora, la CTM mantiene una postura de cautela: defender los derechos de los trabajadores, pero también actuar con responsabilidad frente a un contexto económico cambiante. "Hasta que no haya señales claras desde el gobierno federal y desde Estados Unidos, seguiremos trabajando con bajo perfil, pero atentos a lo que venga", finalizó.