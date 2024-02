Sigue promoción de inversiones

Tras el lamentable despido de 160 obreros de la empresa Nasa, el Alcalde Mario Dávila Delegado resaltó el compromiso de la Presidencia Municipal en continuar promocionando Monclova para atraer nuevas inversiones, con el objetivo de mitigar la pérdida de empleos y generar nuevas oportunidades laborales en la ciudad.

Dávila subrayó la importancia de alcanzar un equilibrio entre la pérdida y la creación de empleos, destacando que esto requiere un esfuerzo continuo y coordinado. En este sentido, la Presidencia Municipal ofrece diversos incentivos a los empresarios con potencial para invertir en la región, incluyendo facilidades en temas de infraestructura, concesiones en el pago del predial, y asistencia en servicios como agua, drenaje, alumbrado y pavimentación.

El Alcalde también hizo hincapié en el interés reciente de empresarios extranjeros por establecerse en Monclova, lo cual refleja la efectividad de las estrategias de promoción implementadas por el municipio.

En otro orden de ideas, Dávila no descartó la posibilidad de que en los próximos días más funcionarios públicos renuncien por motivos electorales. En su caso particular, señaló que, de acuerdo con la ley, tiene un horario establecido de 8 a.m. a 3 p.m. de lunes a viernes como Alcalde, lo que le permite dedicar el resto de su tiempo a actividades relacionadas con la campaña electoral, en caso de decidir participar en