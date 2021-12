Sigue Yesica sin recobrar a su bebé

"No sabemos si el niño siga en Pronnif o ya lo dieron en adopción porque ni siquiera lo pudimos registrar", señaló Olvido Campos hermana de Yesica Córdova, la mujer a quien la Pronnif le quitó a su bebé para resguardó, esto solo una horas después de dar a luz y desde entonces no lo ha vuelto a ver.

Yesica Córdova es la mujer que lloraba por una segunda oportunidad y es que cuando se alivió, fue al hospital Amparo Pape de Benavides donde la reportaron por andar bajo los efectos de sustancias tóxicas al momento del parto.

La mujer explicó que sí salió que estaba bajo sustancias es porque ella padece de ansiedad luego de que hace algunos años intentaron asaltarla y la golpearon en la cabeza, desde entonces asegura que toma clonazepam, pero estaba dispuesta a hacer lo necesario para dejar de ser dependiente de esto.

La Pronnif resguardó al pequeño pero desde entonces nadie lo ha podido ver, a ningún familiar han querido entregarle al bebé, han echado vueltas y nos regresan de la puerta, Olvido Campos tía del pequeñito pidió que se lo dieran a ella, que ella estará al pendiente y vería por su hermana y su sobrino pero no quisieron.

"Ya se cumplieron 2 meses en Pronnif, no hemos encontrado apoyo en ninguna parte, le dijeron que lo vería por video llamada pero tampoco se lo permitieron, al principio levamos leche y pañales pero no sabemos sí todavía lo tienen ahí, pues ni siquiera han querido enseñármelo", comentó.

Dijo que alguien de Pronnif supuestamente fue alguien a inspeccionar, pero no fue nadie, solo le dejaron un citatorio, tenía dos nietas y pidieron que las llevara, las metieron a declarar siendo menores de edad.

"Ellos nos prohibieron que le habláramos a la prensa, nos dijeron que las perjudicadas éramos nosotras por es ya no quisimos hablarle a los medios de comunicación", comentó.

Después le dijeron que le hablarían para entregarle al niño, pero hasta ahorita no ha pasado, Yesica Córdova sigue llorando por su bebé, por eso se fue con otra hermana, las pastillas no se las han quitado, porque ella se quiso volver loca, aunque la familia se comprometió a internarla, aun así no quisieron entregarle al pequeño.