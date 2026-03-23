SIMAS garantiza suministro de agua potable en la región Centro

Con el inicio de la primavera y el aumento de la temperatura en la región Centro, el Sistema Intermunicipal de Agua y Saneamiento (SIMAS) aseguró que el suministro de agua potable está garantizado para los próximos meses, aun con el incremento en la demanda de servicio que se registre.

Acciones de la autoridad

Eduardo Campos Villarreal, gerente del sistema, informó que están preparados para entrar a la temporada de calor, al concluir con el programa anual de mantenimiento de los pozos de extracción. Señaló que durante el mes de febrero se concluyó con los trabajos de mantenimiento de 10 de los 29 pozos con los que cuenta el organismo, donde realizaron acciones de desazolve, profundización, cambio de bombas y motores, lo que permite reducir riesgos de fallas en el servicio.

Detalles confirmados

Explicó que el consumo de agua ha comenzado a incrementarse de manera gradual, al pasar de un promedio de mil 200 litros por segundo en invierno a alrededor de mil 300 en marzo, debido a las temperaturas que se registraron en la temporada invernal. Para la temporada de calor se estima que la demanda del servicio llegue a los mil 800 litros por segundo, sin embargo, señaló que actualmente el sistema cuenta con capacidad de 2 mil 100 litros por segundo, lo que permite cubrir la demanda de la población sin ningún tipo de problema.

Impacto en la comunidad

En cuanto a los niveles de los acuíferos, Campos Villarreal dijo que se mantienen estables, con una recuperación de cerca de 10 metros en comparación con la temporada invernal, en parte por la disminución en el consumo durante esos meses. Así mismo, mencionó que SIMAS mantiene los trabajos de sectorización, detección de fugas y reposición de tuberías, con el objetivo de reducir las pérdidas y mejorar la eficiencia del servicio. Ante el inicio de la temporada primavera, el gerente de SIMAS llamó a la ciudadanía para hacer uso responsable del agua, evitando desperdicios, a fin de contribuir a la conservación de los acuíferos.