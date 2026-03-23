Cruz Roja Inicia Colecta Escolar en Sabinas

SABINAS, COAH.- María Guadalupe Rodríguez Hernández, coordinadora de Servicios Educativos en el estado de Coahuila, se unió a la Cruz Roja para lanzar la colecta escolar en Sabinas, Coahuila. La ceremonia se realizó en la escuela secundaria Venustiano Carranza, donde se contó con la presencia de la licenciada Claudia Andrade y equipos de la Cruz Roja y la Secretaría de Educación.

"Felicitamos a la Cruz Roja por todo lo que hacen cada día, salvan vidas y nos atienden a todas horas", dijo Rodríguez Hernández. La colecta se llevará a cabo en todas las escuelas de la ciudad, con el objetivo de apoyar a la Cruz Roja y promover la salud y el bienestar de la comunidad.

"El interés de todos es apoyar a la Cruz Roja, creemos que lo primero que debemos hacer es corresponder todo lo que hacen con nosotros", agregó Rodríguez Hernández. Se hace un llamado a los directores, maestros, padres de familia y alumnos para que apoyen con su donación.

Acciones de la autoridad

Las colectas se harán en las escuelas, ahí irán equipos de la Cruz Roja mexicana y de la Secretaría de Educación. El gobernador del estado, Manolo Jiménez Salinas, ha expresado su apoyo a la Cruz Roja y a las buenas causas. "El gobernador siempre está tratando de ayudar, pero en los temas de seguridad y salud no tiene medida", destacó Rodríguez Hernández.

Detalles confirmados

La delegación de la Cruz Roja en Sabinas recibió recientemente una ambulancia nuevecita, que ya ha sido utilizada para salvar vidas. "Le agradecemos al gobernador por su apoyo y por estar pendiente de todos los municipios, pero en especial hoy de Sabinas Coahuila", concluyó Rodríguez Hernández.