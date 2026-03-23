DIF Coahuila promueve inclusión y educación en Congreso de Síndrome de Down

SALTILLO, COAHUILA.- Con el firme compromiso de seguir construyendo una sociedad más incluyente, empática y con igualdad de oportunidades, el Gobierno del Estado, encabezado por Manolo Jiménez Salinas, a través del DIF Coahuila, llevó a cabo el Segundo Congreso de Síndrome de Down "Juntos en el Camino", dirigido a madres y padres de familia, cuidadores y profesionales que atienden a personas con esta condición.

En el marco del Día Mundial del Síndrome de Down, proclamado por la Asamblea General de las Naciones Unidas, este congreso reafirma la importancia de sensibilizar a la sociedad, promover el respeto y fortalecer la inclusión y el bienestar de las personas con síndrome de Down.

La presidenta honoraria del DIF Coahuila, Liliana Salinas Valdés, destacó que estos espacios son fundamentales para avanzar hacia una inclusión real y efectiva.

"En Coahuila trabajamos todos los días para que la inclusión sea una realidad y no solo un ideal. Cada niña, niño y joven con síndrome de Down tiene un enorme potencial que merece ser acompañado, impulsado y reconocido. Este congreso demuestra que cuando sociedad y gobierno caminamos juntos, abrimos más puertas y construimos un mejor futuro para todas y todos", señaló.

Asimismo, subrayó que el DIF Coahuila continuará fortaleciendo programas y acciones que garanticen el acceso a la educación, la salud y el desarrollo integral de las personas con discapacidad, promoviendo entornos más justos, accesibles y respetuosos.

El síndrome de Down no es una enfermedad, sino una condición genética que implica características específicas y distintos grados de discapacidad intelectual; sin embargo, con el acompañamiento adecuado, las personas pueden desarrollar plenamente sus habilidades académicas, sociales y laborales. Por ello, la educación inclusiva y el acceso a oportunidades son pilares fundamentales para su desarrollo.

Este esfuerzo, impulsado por el DIF Coahuila en coordinación con la Secretaría de Educación, da continuidad al trabajo realizado en 2025 con el primer congreso "Miradas y Realidades", celebrado en Piedras Negras, donde participaron más de 400 asistentes y 85 jóvenes en actividades formativas y recreativas.

En esta segunda edición se reunieron 500 asistentes, entre ellos 200 jóvenes con síndrome de Down provenientes de los Centros de Atención Múltiple, consolidando este encuentro como un espacio de aprendizaje, reflexión y fortalecimiento de capacidades.

El programa incluyó conferencias, un panel con especialistas en salud y derecho, así como talleres dirigidos a niñas, niños y adolescentes, con temas como "La sintonía que construye calidad de vida, más allá del diagnóstico" y "Formando conductas adaptativas para las personas con síndrome de Down".

Con estas acciones, el Gobierno del Estado y el DIF Coahuila reafirman su compromiso de seguir impulsando políticas públicas que favorezcan la inclusión, el respeto a la diversidad y el desarrollo pleno de las personas con discapacidad, avanzando con paso firme hacia un Coahuila más humano, solidario e incluyente.

Caja de datos

Segundo Congreso de Síndrome de Down "Juntos en el Camino"

· DIF Coahuila realizó el congreso en el marco del Día Mundial del Síndrome de Down

· Se reunieron 500 asistentes, entre ellos 200 jóvenes provenientes de Centros de Atención Múltiple

· Programa incluyó conferencias, paneles con especialistas y talleres formativos

· Se destacó la importancia de la inclusión, la educación y el acceso a oportunidades

· Gobierno del Estado reafirmó compromiso de impulsar políticas públicas incluyentes y solidarias