Secundaria Técnica de Castaños participa en simulacro nacional de alerta sísmica

Castaños, Coahuila.– Este viernes, la Secundaria Técnica Ildefonso Fuentes se sumó al Simulacro Nacional de la Alerta Sísmica 2025, con la participación de alumnos, docentes y personal administrativo.

Al sonar la alerta en los teléfonos celulares, los estudiantes evacuaron de manera ordenada las aulas para dirigirse a los puntos de reunión previamente establecidos. Posteriormente se llevó a cabo un conteo de asistencia para garantizar la seguridad de todos.

El director del plantel, profesor Canek García, explicó a los alumnos la importancia de este tipo de ejercicios y recordó la tragedia del terremoto de 1985 en la Ciudad de México, hecho que marcó la necesidad de fortalecer la cultura de la prevención en el país.

Durante el simulacro también se practicaron acciones de apoyo entre compañeros, como la asistencia a quienes pudieran requerir ayuda en una situación real.

Con estas actividades, la institución busca reforzar la preparación de la comunidad escolar ante emergencias y subrayar que la prevención es la mejor herramienta para proteger vidas.