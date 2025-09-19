Indignación en Torreón: Muere trabajador tras presunta broma de compañeros

TORREÓN, COAHUILA – Una tragedia ha desatado la indignación pública en Torreón, Coahuila, luego de que un trabajador de saneamiento, identificado como Carlos Gurrola Arguijo, conocido cariñosamente como "Papayita", falleciera por envenenamiento. Las autoridades sospechan que su muerte fue consecuencia de una cruel broma por parte de sus compañeros de trabajo en un supermercado de Senderos de Torreón, lo que ha puesto en evidencia la gravedad del acoso laboral.

La familia de la víctima ha denunciado que Carlos era objeto de constantes malos tratos, que incluían robos de comida, desapariciones de su teléfono y hasta la ponchadura de las llantas de su bicicleta. Según el testimonio, la última y fatal "broma" ocurrió cuando Carlos bebió de su refresco durante su descanso para comer, notó un sabor extraño y lo desechó. Poco después, comenzó a sentirse mal y fue trasladado a la Clínica 71 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). A pesar de la atención médica, su salud se deterioró rápidamente hasta su fallecimiento.

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Coahuila, a través de su delegado regional Carlos Rangel, ha iniciado una investigación formal por la muerte del trabajador en Torreón. Se ha solicitado la entrega de los videos de vigilancia del supermercado para identificar a los responsables. Las primeras pesquisas han arrojado evidencia de que la bebida de Carlos podría haber sido mezclada con químicos de limpieza, lo que refuerza la teoría de un envenenamiento deliberado.

El caso ha generado una fuerte reacción en redes sociales, donde grupos como Marea Verde México han exigido justicia para Carlos Gurrola. El incidente subraya los riesgos del acoso en el lugar de trabajo y ha abierto un debate sobre la responsabilidad de las empresas en la seguridad de sus empleados. La indignación en Coahuila es palpable, con la ciudadanía pidiendo que los responsables de esta presunta broma sean llevados ante la justicia para que la muerte de Carlos no quede impune. La investigación en curso busca esclarecer los hechos y determinar si se trata de un caso de homicidio por negligencia o premeditación.