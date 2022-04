Simularán secuestro

La dirección de Seguridad Pública implementará hoy a las 6:00 de la tarde un simulacro, se trata del secuestro de una mujer en la Zona Centro de Monclova, con el que se pretende ver la empatía de la ciudadanía así como los tiempos de respuesta por parte de la corporación.

Lo anterior es derivado de la psicosis y el temor que hay en muchas mujeres de Monclova respecto a ser acosadas o agredidas de alguna manera por alguien, sin importar el lugar o la hora del día.

Carlos Herrera mencionó que el simulacro se realizará cerca de la calle Miguel Blanco y la entrada de la Fayuca, se hará una sustracción en tiempo real, no se avisará a nadie, se quiere ver qué tan empática es la gente, porque a veces las personas en redes sociales, dan a conocer que ante cualquier situación pueden llegar a locales o negocios y quieren ver que tan cierto es.

"La sustracción tiene que ver con un secuestro, cuando se pide una aportación monetaria para hacer la liberación de la persona, se le someterá y se le llevará a través de un forcejeo", comentó.

Al ser cuestionado sobre sí ahora que hay mucha psicosis no se reforzará el miedo ciudadano, dijo que se tiene que hacer algo cercano a la realidad, no se puede ocultar algo que pasa en el país, lo que buscan es que las personas realmente se interesen por estos temas.

"Hay que decir que pasa en la ciudad, esto es una problemática social a través de mujeres, no es por su vestimenta, no es que caminen de manera sugestiva, más bien es la distorsión de la distracción, sí traía audífonos, sí iba con el celular, si no está al pendiente de perímetro, como se reportó en días pasados", comentó.

Comentó que desde a mitad de enero, la ciudad se dividió en cuadrantes, en cada sector hay unidades y se trabaja para que la respuesta sea menos de 5 minutos.

Hay que decirles cómo deben reacciona, manejar la psicología de la víctima pero también del victimario, hay empatía, se sabe la situación que se vive, la psicosis, por eso se lanzó el programa con el que se llevará a cabo talleres platicas a las colonias, incluso el viernes tienen preparada platicas en universidades y prepas donde las mujeres policías estarán hablado a cerca de esto.