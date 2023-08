Sin capacidad para emplear a todos los obreros

Luego de señalar que como Alcalde no puede usar todo el recurso público para apoyar a obreros, destacó que no hay capacidad en Monclova para dar empleo a los 9 mil obreros, y tampoco el DIF puede sostener por completo la necesidad médica de las familias, por lo que urgen acciones federales para brindar auxilio a quienes quedan desprotegidos por la caída de Ahmsa.



Dijo que sí ha tenido varias acciones en solidaridad a los obreros de Ahmsa, pero no puede hacer más económicamente hablando, por ello se solicita el apoyo de la ciudadanía, los obreros por su parte, siguen boteando para juntar recursos y sacara adelante su manifestación. Y el municipio lanza programas como el de los útiles escolares.

"Si fuera por mí, yo les daba todo el dinero de Presidencia, pero, no puedo, tengo que seguir el presupuesto como está destinado, a servicios, alumbrado, drenaje, para obras, para apoyos sociales, como se ha hecho en lo particular a obreros, pero no se pude todo", explicó Mario Dávila Delgado

Dijo que estaría cayendo en violaciones a las leyes de ingresos y egresos que es prácticamente el manual que el municipio debe seguir en cuestión financiera.

Ante la pérdida de empleos, tanto de los obreros de Ahmsa, los de confianza también se suman el cierre de algunas filiales como Antair, Nasa y otra empresa más, suman adicionalmente 900 trabajadores que fueron ya dados de baja del IMSS.

Así, el edil reconoció que Monclova tiene el servicio de atención médica por parte del Hospital del DIF, pero no hay capacidad completa para atender todas las necesidades de salud que puedan tener estos ex empleados y sus familias.

"En el DIF tenemos una capacidad limitada, si hay atención médica básica, también se pueden realizar cirugías y medicina especialidad, pero no es suficiente para atender una gran demanda como la que se puede venir con estas personas desempleadas", explicó.

Y en cuanto a la salud pública, el Alcalde Mario Dávila dijo que la federación cada vez destina menos y menos presupuesto a la atención médica ciudadana, pues desapareció el Seguro Popular, el INSABI, y a pesar de que el municipio hace un gran esfuerzo por sacar adelante las necesidades en materia de salud, nunca será suficiente como para responder a muchas personas.

"No tenemos la capacidad para albergar a 12 mil trabajadores que pierden su seguro social, debemos manejar con responsabilidad, honestidad y con la verdad este tema tan trascendental", finalizó el jefe de la comuna.