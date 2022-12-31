Sin freno venta de pirotecnia

Saltillo, Coah.- Pese a la prohibición de la venta de pirotecnia en tiendas o fuera del tianguis de la feria del cuete en Arteaga, las redes sociales son ahora la forma en poner al alcance de las personas “combos” surtidos de pólvora de diferentes tamaños y potencia.

También lee: Funeral de Benedicto XVI será presidido por Papa Francisco el 5 de enero

A través de Facebook se pude encontrar un amplio catálogo de pirotecnia que va desde los ensordecedores cuetes “Guadalupanos”, los temibles R-15 y Hulk, además de las tradicionales palomas, cañones y chifladores.

Luego de ver el stock en redes sociales, los interesados solo tienen que mandar un inbox o mensaje privado, para posteriormente por WhatsApp acordar en un punto medio la entrega.

El usuario Erik Reyes puso desde hace una semana venta de cuetes en diferentes presentaciones y precios. Jackelín Martínez anuncia a 250 bolsa “bien surtida”, donde se puede ver desde cuetes de luces hasta de ruido y Saúl Sosa chisperos a 290 pesos.

El único lugar autorizado y con permisos que otorga la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) es en la llamada Feria del Cuete ubicada sobre la carretera 57 a Arteaga.

LA OFERTA EN REDES

Al observar el catálogo en Facebook se puede uno percatar que se pueden encontrar paquetes de diferentes tipos de pirotecnia, luces y fuegos artificiales que van desde el R-15, las Palomas medianas, el paquete de Hulk, Garras de Tigre, Chifladores, Chifladores trueno, bolsas de humo y otros tipos de pólvora cuyos precios oscilan desde los 45 hasta los 420 pesos.