Sin información del modelo educativo

MONCLOVA., COAH.-No se tiene información oficial de la aplicación del nuevo modelo educativo, ya que hasta ahora solo se sabe lo que se ha manejado en las noticias a nivel nacional, dijo el Sub director de Servicios educativos quien comentó que en la región se tiene dos escuelas que fueron seleccionadas como escuelas piloto para el nuevo modelo educativo, el cual tentativamente iniciará la última semana de este mes.

Félix Alejandro Rodríguez Ramos dijo que aun desconocen si este nuevo modelo dará inicio o no, ya que los docentes del estado no han recibido ninguna información oficial sobre si arrancará esta nueva forma de aprendizaje donde se resaltan materias como español, matemáticas y se da mayor reforzamiento a áreas como lecto escritura.

Comentó que son la escuela primaria 15 de Mayo y el Jardín de Niños María del Carmen quienes están por definir si iniciarán como escuelas piloto para la aplicación del nuevo modelo educativo o no, ya que incluso los libros para esta nueva forma de enseñanza no han sido entregados a los docentes y no han llegado al estado.

Dijo que la diferencia entre el modelo educativo nuevo y el actual radica en que el punto central es que los alumnos van a realizar acciones de incorporación y socialización con su comunidad, resaltando el aspecto humanista, llevando el desarrollo de nuevos aprendizajes, así como el refuerzo en áreas importantes como los desafíos matemáticos y el español.