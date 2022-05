Sin límites

La discapacidad no es un límite, el límite es de las empresas que no se dan la oportunidad de emplear a personas con capacidades diferentes, personas como Marco Alonso Busto Bustamante que anhelan integrarse al mundo laboral pese a que tiene derecho como cualquier otra persona.

Hace 26 años que llegó al mundo, su condición es debido a un defecto congénito que ocurre cuando la columna vertebral y la médula espinal no se forman adecuadamente, esto provoca que tenga dificultad para caminar, pero lo hace sin apoyo de algún bastón o cualquier otro aparato ortopédico.

Pese a todas las adversidades que se pudieron presentar en la vida de Marco Alonso, de tras de él siempre estuvieron sus padres apoyándolo y motivándolo a estudiar pensando en el futuro, queriendo que su hijo supiera valerse por sí solo cuando ellos no estén.

Marco no se rindió nunca, estudió y en el 2020 terminó su carrera profesional, una ingeniería Industrial y de Sistemas en el Insunte, pero de nada ha valido pues su condición aunada a la pandemia ha impedido que consiga un empleo.

Por eso, la mañana de ayer acudió junto a su madre a la Feria de Empleo que se realizó en el Casino Monclova, su madre lo acompañó, ahí Marco tuvo la oportunidad de entregar curriculm en distintas empresas con la esperanza de que pronto lo llamarán.

“Las empresas con solo ver a la persona no la contratan, no se trata de eso, se trata de ver más de la persona, conocer sus habilidades, sus conocimientos, como quiera yo he visto que cada vez más empresas contratan a personas con capacidades distintas”, comentó.

Dijo que para él no hay obstáculos porque el día a día busca empleo pero no se le da la oportunidad, por ello aprovechó el espacio y pidió a las empresas a que valoren a las personas, que vean que es lo que pueden ofrecer, que no crean que no podrán hay puestos que las personas con capacidad diferente también puede realizar.

“No es que me discriminen pero no sé cuál sea el problema, siempre me dicen que me van a llamar, sigo entregando solicitudes y todo, yo confió en que ya me llamarán”, señaló Marco quien sueña con desarrollarse profesionalmente, quiere independizarse y tener un mejor futuro.

Mientras daba su entrevista, se acercó Nazira Zogbi Castro; titular de la Secretaría del Trabajo en Coahuila, se comprometió a ayudarle a integrarlo a una empresa, le pidió algunos datos personales y le dijo que pronto se comunicarían con él.

Luego de esto, Marco dijo estar emocionado, mencionó que su esperanza de integrarse a una empresa creció aún más con ese aliento que le dio la secretaria de trabajo.

La inserción de personas con capacidades distintas en el mundo laboral ha avanzado, Marco comentó que siempre la primera barrera a vencer para la persona con capacidades distintas, es “Ella misma”, porque nadie conocerá mejor sus problemas, desafíos, potencialidades, más que ellos mismos.

El trabajador con discapacidad debe integrarse al mundo laboral en condiciones especiales pero ni discriminatoritas ni ventajosas, buscando un sustento económico, seguridad laboral y un mejor estado psicológico.