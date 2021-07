Sin medicina IMSS para diabéticos

Denuncia derechohabiente falta de medicamentos para diabéticos y problemas renales en la Clínica 7 del Seguro Social, el pensionado Francisco González señaló que solo ha recibido la mitad de su tratamiento y le alargaron la cita hasta el próximo mes.

Por más de 25 años, Francisco trabajó en el Seguro Social como ayudante de laboratorio al ser químico farmacobiólogo, fue hace cinco años que lo pensionaron después que le diera un ataque al corazón saliendo del trabajo. También padece de presión alta, diabetes mielitis tipo 2, glaucoma y cardiopatía diabética.

Requiere una dosis a doce cajas de nalbulfina o buprenofina y clonazepam, las cuales le ayudan a que sus piernas no le duelan tanto y pueda caminar día a día, la toma e inyecta por la mañana y por la noche.

"Tengo los riñones al 50 por ciento, los tengo carbonizados y la insulina que necesito se ha tardado de tres a cuatro meses en llegar. En junio me dijeron que no alcancé consulta y que fuera hasta agosto, cuando son medicamentos que me mantienen activo, me obligaron a firmar como si hubiera recibido todo el tratamiento y me faltaron cajas".

Señaló, el único que le ha dado un trato digno es Oscar Rodríguez, el subdirector del Seguro Social, pero cada vez que va a farmacia lo hacen pasar corajes o lo traen dando vueltas, cuando su condición no le permite dicha actividad o emociones fuertes.