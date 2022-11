Sin propuestas para reparar desfalco

Siguen si avanzar las pláticas con los implicados en el desfalco de la Sección 288, en donde no se ha presentado una propuesta que cubra la afectación ocasionada a la base trabajadora, por lo que se pide que se presenta una alternativa real.

Ismael Leija Escalante, Secretario General del Sindicato Nacional Democrático señaló que se mantiene el acercamiento con los ex funcionarios sindicales, para tratar de establecer un arreglo, para hasta el momento no hay nada.

Informó que el pasado lunes se dio incluso una reunión con el representante legal, pero aún no se da a conocer el resultado de la misma.

"Se tuvo la reunión pero no nos han comentado nada, pero ojalá que se llegue a un arreglo, la verdad lo he dicho, son compañeros y no quisiéramos que llegara a otra situación, pero en está (solución), pero que no la quieran tener de pechito, ellos luego, luego, voltean a ver a AHMSA, y dicen "que me preste la empresa y la verdad no es por ahí".

Mencionó que no se puede dar las facilidades dentro de esta negociación, porque se estaría mandando un mensaje erróneo a los trabajadores, de que podrían cometer este tipo de actos ilícitos y no es así.

Señaló que existen muchas formas de solucionar el conflicto, pero son los implicados los que deben de poner sobre la mesa una propuesta, los que tienen que solucionar el problema y es lo que se espera que se dé.

Recordó que se dio una prorroga de 15 días para tratar de llegar a un acuerdo, y esperan que se dé en este periodo, o de lo contrario se continuará con el proceso en contra de los tres ex funcionarios.