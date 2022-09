Sin rastros de auto robado

El attitud blanco modelo 2012 no ha sido localizado, el tiempo es crucial y Berenice Riojas mencionó que es difícil que lo encuentren pues posiblemente ya lo hayan desmantelado, comentó que ellos están a la expectativa y que incluso se vieron en la necesidad de cambiar chapas pues en la llave del vehículo iban las llaves de su domicilio.

Luego de que un hombre asaltara a una pareja en el sector El Pueblo, los despojara de una cartera, un celular con valor de 9 mil pesos y un automóvil, se pudo la denuncia pero hasta hoy nada se sabe del vehículo.

"No lo hemos encontrado, nos han pasado información y mandado fotografías de varios autos pero no es el de nosotros", comentó vía telefónica Berenice Riojas.

Dijo que tras interponer la denuncia, autoridades fueron a revisar cámaras de seguridad, siguen trabajando e investigando para dar con el paradero del ladrón, aunque mencionó que ella no es negativa pero a cómo ve las cosas, es difícil recuperarlo.

Mencionó que ha recibido muchos mensajes de amigos y conocidos que le den fortaleza, pero comentó que aparentemente en Monclova no sucede este tipo de delitos, sin embargo tras su caso ha llegado a sus oídos más casos que no se dan a conocer, pues no ponen denuncia por temor a que les hagan algo.

"De que hay casos hay casos, pero la gente tiene miedo a denunciar, en Monclova sí pasan cosas de este tipo y lamentablemente a nosotros nos pasó", comentó.

Dijo que tuvieron que cambiar chapatas de su vivienda, porque el ladrón se llevó la llave del carro, cambiaron candados y están a la expectativa.