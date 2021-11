Sin recursos Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción para los aguinaldos

Los proveedores de Altos Hornos de México no tienen para pagar el aguinaldo a sus empleados, muchos de ellos venderán algunos de sus bienes para cumplir con esta prestación, no pueden hacer mucho legalmente contra la empresa por lo que se mantienen con la esperanza de que el próximo año obtengan su pago.

Así lo comentó Raúl Flores González, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, manifestó que se espera un cierre de año muy difícil para los empresarios de este ramo, sobre todo por el pago del agüinado, una prestación que para ellos como empresarios es obligatoria cumplir.

Lamentablemente muchos de ellos no tienen el recurso para pagar, por lo que algunos se ven obligados a vender algunos de sus bienes, solicitar un préstamo o buscar otra manera para pagar lo que por ley les corresponde.

Recordó que la siderúrgica ya anunció el pago de aguinaldo para sus trabajadores el cual será para el próximo 8 de diciembre, pero los proveedores adheridos a la CMIC brindan empleo a cerca de 2 mil personas.

El líder de este organismo empresarial, señaló que últimamente no saben nada de lo que sucede en AHMSA y solo están en espera de respuestas, aunque algunos no han recibido su pago en cerca de los últimos 3 años.

Como proveedores saben que es muy difícil luchar contra abogados de AHMSA, se llevarán mucho tiempo en un pleito legal, por lo que mejor siguen teniendo la esperanza de que el próximo año se arregle, pero sí no hay de otra, tendrán que actuar conforme a la ley.

Aunque Raúl Flores dijo que no confían y para muestra está el pleito legal que tienen con el ex líder de la CMIC desde hace 3 años, por el desvió de 3xcasi 2 millones de pesos, caso que no procede, por lo que mencionó que ir contra la siderúrgica les llevaría hasta 6 años o más.

"Mejor seguiremos esperando que haya respuesta favorable para el próximo años, pero sobre todo que la empresa siga operando porque de eso dependen cientos de familias en la región centro", mencionó.