Sin recursos para estar con su bebé

Después de que el pequeño Iván Chávez García de 1 año de edad fuera trasladado al hospital del niño en la ciudad de Saltillo para que recibiera atención luego de que médicos del IMSS le causaran una lesión en una de las arterias principales del cuerpo, su familia se encuentra desesperada pues no cuentan con los recursos económicos necesarios para los alimentos, medicamentos y pañales que requieren para su estancia en el hospital.

La abuela del menor Verónica Martínez Ramos explicó que el niño fue trasladado de emergencia a Saltillo y sus padres se fueron con él, sin embargo no cuentan con dinero para cubrir sus más mínimas necesidades, pues su padre tiene 17 años y su mamá está discapacitada ya que le falta una pierna y no puede trabajar, por lo que solicitan el apoyo de la población.

"No tenemos dinero para comprarle al bebé leche, gelatinas, pañales, yogurt y lo que nos pidan en el hospital, sus papás se fueron con él pero no llevan ni para comprarse un taco, por eso me atreví a pedirle a la gente que los apoyara ya que necesitan mucho el dinero".

Martínez Ramos dijo que por el momento la situación del pequeño Iván de tan solo un año de edad es delicada pero estable, sin embargo no saben cuánto tiempo tendrá que permanecer internado, por lo que se apela al buen corazón de las personas.

Dijo que quien quiera apoyarlos con recursos económicos, pueden depositar en la tarjeta con el número 4766841594967898 o llevar el recurso a la casas marcada con el número 522 de la calle 44 en la colonia 21 de Marzo.