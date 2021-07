Sindicalizan a trabajadores de AHMSA

El Secretario General del Sindicato Nacional Democrático señaló que este viernes ingresaron los primeros trabajadores de compañía al sindicato, sin que se tenga una cifra exacta, pero dijo que en los próximos días se reunirán con ellos a través de los comités locales, para informar su situación.

Ismael Leija Escalante, mencionó que tal como se había dado a conocer, inició el ingreso de los trabajadores de compañía al sindicato, al concluir el proceso de selección por parte de la empresa, el cual consiste en entrevistas y exámenes.

Se desconoce cuantos trabajadores ingresaron desde este viernes a las filas de las secciones 147 y 288, y cuantos están en proceso, lo cual se espera que se dé a conocer en los próximos días.

El dirigente sindical señaló que se pedirá a las secciones locales que se realice una reunión informativa con la gente que pasó de compañía al sindicato, para dar a conocer su situación y las bases del sindicato.

Comentó que esta situación continúa generando incertidumbre entre los trabajadores, sobre todo porque hay algunas personas que mal informan tratando de sacar provecho político de esta situación, por lo que envió un mensaje a los obreros para que tengan calma y que no se verán afectados de ninguna manera.

"Hay gente que está diciendo que se están enviando a las áreas de los sindicalizados, eso no es cierto, ellos van a desempeñar sus labores que venían desempeñando, no van a quitar el lugar a ningún sindicalizado, tampoco afectarán el escalafón, vamos a estar revisando esto, pero no van a llegar tumbando nadie".

Señaló que los nuevos trabajadores llegarán con las prestaciones del sindicato, pero no se afectará el tema de las categorías y asensos, por lo que pidió a la gente que este tranquila ante este proceso.