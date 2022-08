Solo constructoras locales trabajan en obras municipales

De 10 a 12 constructoras locales son las que están apoyando al municipio de Monclova para sacar adelante los trabajos de infraestructura, indicó el Alcalde Mario Dávila tras destacar que se da preferencia a la mano de obra local, luego que la construcción es un punto crucial para una buena señal en la economía.

En este mismo sentido continuarán durante lo que dure su administración, dijo el edil, buscando que el recurso público se mantenga circulante en la localidad porque el primer detonante de la economía es la construcción pues con ello se generan fuentes de empleo.

Serán de 450 a 500 obras las que se realicen este año, todo depende, de lo que puedan seguir recolectando como ingresos, que la gente siga pagando su impuesto predial.

Asimismo, el Presidente Municipal dijo que se siente muy satisfecho de que los ciudadanos perciban que esta es una administración de trabajo, pues por semana acuden 4 o 5 veces a las colonias.

"Hoy me acompañan más directores y regidores, la gente nos ve como una administración que los visita, que los escucha, que los atiende, vamos a traducir el dinero de los ciudadanos en obras y servicios que requiere la ciudad", indicó.

Ante los vecinos de la Colonia Ampliación Brisas del Valle, el jefe de la comuna dijo que había más de 700 peticiones de obras y servicios que le han hecho llegar, "Estamos trabajando y vamos a cumplir poco a poco".

SE SOLIDARIZA MONCLOVA CON LA CARBONÍFERA

Por otra parte, el Presidente Municipal lamentó la difícil situación que se vive en la carbonífera con la inundación de una mina más y los esfuerzos por localizar a los 10 mineros atrapados en Sabinas.

"Somos solidarios en este tema con los ciudadanos, he platicado con el Gobernador del Estado de este tema, en lo particular cuando fui diputado federal pude hacer una reforma a la ley de salud y la ley de seguridad, se cumplan las obligaciones de los dueños de los pocitos", comentó.

Dijo que desgraciadamente una ley no aplicada es una ley no funcional, y si se queda solo en teoría de nada sirve, y un ley que no tenga castigos, tampoco sirve "la parte que me tocó hacer me dejó satisfecho ya le tocará a esa gente hacer esos cambios a las leyes, por lo pronto muestro mi solidaridad con las familias".

Hizo votos para confiar en que los mineros atrapados sean rescatados con vida, y finalizó tras señalar que por ahora no han pedido apoyo, pero en caso de ser necesario con algo, Monclova está lista para poder apoyar en lo que sea necesario.