Solo se regularizará el 40% de chuecos

Será mínimo el número de autos de procedencia extranjera que se regularicen en la región y el estado, en donde no llegará ni al 40 por ciento de las unidades que circulan en la entidad, ante la situación económica.

Durante el 2023 disminuyó el número de trámites de regularización de autos de "chocolate" debido a la crisis económica que se mantiene, en la que los ciudadanos prefieren cubrir sus necesidades básicas, lo que lleva a la posibilidad de que se cierren algunos módulos ante la falta de respuesta.

Mario Garza Pérez, Coordinador del Frente Cardenista mencionó que la disminución en el número de trámites podría llevar también a la suspensión del programa, es decir, que no se extienda de nueva cuenta el decreto para dar más tiempo a la población para que realice el trámite.

De acuerdo a la última extensión del decreto, este vence el 31 de marzo, por lo que quedan 40 días para realizar el trámite y hasta el momento se regularizó entre un 30 y 35 por ciento del padrón vehicular.

"No es que la gente no quiera, es por la situación económica la inflación, la crisis, que hace la gente prefiera cubrir la despensa, gastos médicos, de las escuelas, antes de regularizar su unidad, pero la gente quiere realizar el trámite pero no tiene dinero".

Señaló que como organización mantendrán el apoyo a los dueños de autos extranjeros para evitar que se vean afectados, en caso de que al concluir el proceso de regularización tomen acciones en contra de estas unidades.

"No se permitirán decomisos, no se permitirá que se afecte a nuestros agremiados, en caso de que se venga algún decomiso, defenderemos los autos a capa y espada y no les van a quitar su auto", indicó.