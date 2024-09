Solo se regularizó el 50% de los autos

A un mes que concluya el decreto de regularización de vehículos de procedencia extranjera, solamente se ha realizado el trámite del 40 por ciento de las unidades, principalmente por la cuestión económica que existe en la región, por lo que muchas unidades quedarán fuera del decreto.

Lo anterior lo dio a conocer el Coordinador del Frente Cardenista, Mario Garza Pérez, quien mencionó que es necesario que se amplíe el decreto y se dé la oportunidad a más personas a resolver su situación.

Se bien, han sido poco más de dos años en los que se inició la regularización en la región Centro, la situación de Altos Hornos de México golpeo la economía de las familias, por lo que muchos no pudieron realizar el proceso.

"Muchas familias tuvieron que decidir si regularizar o cubrir los gastos básicos en su hogar, por lo que es necesario que el nuevo gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum retome este proyecto".

Señaló que a un mes de que venza el proceso, se está saturando el sistema por las personas que desean aprovechar este beneficio y no quedarse fuera, sin embargo muchos no tienen acceso a las citas del REPUVE.

Así mismo mencionó que muchas personas no han podido realizar el trámite por las travas que ponen las autoridades, tanto en el REPUVE como en la expedición de las cartas de no robo, que se solicitan, por lo que muchas personas no han podido concluir con este trámite y quedarán fuera.

El Coordinador del Frente Cardenista indicó que se seguirá trabajando para apoyar a la gente a concluir el proceso, como para proteger las unidades de todos aquellos que no lo logren.