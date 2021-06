¡Soy inocente!: ´Pato´ Quintero

Coahuila

El ex dirigente de la 288 está dispuesto a que revisen su patrimonio.

El ex Secretario General de la 288 señaló que no hubo enriquecimiento ilícito de su parte.

"Que revisen lo que gusten, mis cuentas bancarias, mi patrimonio si se modificó de alguna manera, para que vean que no hay enriquecimiento ilícito", indicó el ex Secretario General de la Sección 288, al concluir la audiencia de vista que se realizó el día de ayer y dijo que confía en que tarde o temprano se aclare la situación.

Patricio Quintero, dio unas palabras al salir de la audiencia, donde dijo que está tranquilo al saber que no tomó dinero de los trabajadores y confía que la ley demuestre que no hubo un enriquecimiento ilícito.

Mencionó que es falso que se desconozca en donde quedó el dinero de los trabajadores, ya que se presentó una carpeta de investigación, y únicamente señaló que no hubo ningún tipo de robo.

En cuanto al uso del fondo de prohuelga, el ex funcionario sindical informó que esta es una práctica que se realiza año con año, en donde se otorga préstamos a los trabajadores que así lo solicitan de su fondo de prohuelga, y no sólo durante su administración, sino en todas las que han pasado.

Ante los reclamos que se presentaron por parte de los trabajadores, mencionó que no tiene temor de ser agredido, al señalar que no cree que los compañeros lleguen a ese grado y en caso de darse, se procedería legalmente.

"No pediría protección de la justicia, ojalá que no se metan con mi familia, mucho menos, yo me declaro inocente, y confío en Dios y la justicia, que de mi parte no hubo ni robo, ni enriquecimiento ilícito, en cuanto a los otros ahí que declaren ellos".

También lee: Vence plazo a pensionados