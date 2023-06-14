Sufren derechohabientes ante altas temperaturas en clínica siete del IMSS.

Ocho días y contando es lo que una paciente del Instituto Mexicano del Seguro Social en Monclova sufre por atención médica, requiere de una cirugía urgente por un absceso vaginal y no se le ha realizado debido a las constantes fallas en el clima.

Maria y quien omitió su verdadero nombre por temor a que no la atiendan en la clínica, denunció el pésimo servicio y las malas instalaciones asegurando que en dos ocasiones la han preparado para entrar a quirófano y después rechazan atenderla debido a que el lugar puede infectarse por la falta de aire climatizado.

“No funcionan los climas y solo tienen un quirófano, no la pueden operar porque se contamina el área y ya no pueden hacer más operaciones”

“La han dejado sin comer en todo un día, porque según la van a operar y al final del día no le atienden, esta mañana la dejaron igual sin comer nada y a la mera hora no la atendieron” mencionó esposo de la afectada.

Es en el área de ginecología en el block A donde la señora Maria no ha sido atendida, familiares que esperan en la sala de entrada refieren vivir un calvario ante la falta de aire, y se solidarizan con su paciente quien prácticamente no debe pararse de su cama.

Cabe mencionar que durante la semana los propios trabajadores de la salud de esta clínica se manifestaron al exterior del hospital exigiendo atención en este rubro, pues corren el riesgo de sufrir desmayos, deshidratación, así como sus pacientes que requieren de un buen lugar para ser atendidos