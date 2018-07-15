¿Suicidio o crimen? Investiga la Fiscalía muerte de abogada

La muerte de la joven abogada Yésica Martínez Rivera, mantiene consternada a la sociedad sambonense, en especial a su familia que no está convencida de que realmente se hubiera suicidado y piden la intervención de la Fiscalía para esclarecer las causas de la muerte.

Las dudas para la familia recaen en la presencia de golpes en diferentes partes del cuerpo de la joven Yésica Martínez, además el que su pareja con el que estaba en unión libre, hubiera “descolgado” el cuerpo para llevarla personalmente a la Clínica 51 de San Buena.

Por su parte la Fiscalía General del Estado aclara que el caso no está cerrado y se analizan las pruebas periciales tomadas al cadáver tratando de develar cualquier situación o huella de violencia.