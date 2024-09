Sumarán gente de Carlos a creación de ley de ingresos

Gente de la próxima administración se involucrará también en el tema de la creación del presupuesto de ingresos y egresos que habrán de regir durante el primer año de Carlos Villarreal como alcalde y que comenzará el próximo primero de enero.

El mismo alcalde electo dio a conocer el tema, dijo que le solicitó al Alcalde Mario Dávila que les permitiera participar en la elaboración de este proyecto financiero que regirá el manejo de las finanzas durante el 2025 y el edil aceptó.

"El Alcalde aceptó mi comentario referente a este tema, nos dijo que sí podemos participar, y bueno esto es muestra de que llevamos una excelente relación como siempre lo he dicho, no solo de trabajo, sino también de aprecio, a veces le he pedido consejos por la experiencia que tiene en la función pública, le agradezco porque en lugar de darle salida a cualquier tema, tiene un comentario acertado", expresó.

Sobre la versión de que comenzará una administración sana financieramente hablando, dijo que es un punto que ha hecho hincapié el gobierno municipal actual que encabeza el Doctor Dávila, pero también puntualizó que generar finanzas sanas es el deber que tienen las autoridades municipales.

"Para eso votó por nosotros la ciudadanía, porque el dinero que una administración maneja, no es de nadie en particular, es de los ciudadanos, y es un dinero que se debe administrar de manera responsable y aplicarlo en las necesidades que tiene la población", señaló

Asimismo, sobre la versión de nombres que se han manejado para Seguridad Pública, el alcalde electo dijo que no deben existir especulaciones, y en este cargo, y en ningún otro de la próxima administración se han manejado nombres por ahora.

Y refrendó lo que ya había mencionado anteriormente, que la Policía Municipal se sumará al mando único para crear la sinergia necesaria que se necesita y que tiene como objetivo llegar a crear en la región centro la zona más segura del estado.